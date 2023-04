Steiermark: Zwei Todesopfer in abgebranntem Haus entdeckt

In einem ausgebrannten Bauernhaus in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Todesopfer entdeckt: Es dürfte sich laut Landespolizeidirektion Steiermark um eine 74-Jährige und ihren Sohn, 44, handeln.

Gegen ein Uhr früh entdeckte die Besatzung eines Rettungshubschraubers das Feuer aus der Luft bei einem zufälligen Überflug. Einsatzkräfte von Rettung und Feuerwehr rückten aus und entdeckten ein in Brand stehendes Nebengebäude eines abgelegenen Anwesens.