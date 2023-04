Brand beschleunigt das Ende eines Grazer Industriedenkmals

Verkohltes Holz, eingestürzte Zwischendecken, ein ausgebrannter Dachstuhl. Die Rösselmühle in Graz sieht am Montag, zwei Tage nach dem weithin in der Stadt sichtbaren Brand, trist aus. Nachdem Feuerwehrleute Sonntagnachmittag noch letzte Glutnester gelöscht haben, fahnden Polizisten nach der Brandursache. Möglich, dass es sich wie 2017 um Brandstiftung handelte. Damals zündelten Kinder in dem Gebäude.