Aus bisher ungeklärter Ursache geriet Montagnachmittag ein abgestellter Zirkusanhänger in Sankt Marein bei Knittelfedl (Bezirk Murtal) in Brand. Am Anhänger befanden sich 27 Tiere, darunter ein Pferd, sieben Ziegen und 19 Kleintiere wie Hasen und Meerschweinchen. Sie alle konnten lebend geborgen werden, bei dem Brand kamen auch keine Menschen zu Schaden.