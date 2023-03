Kolumbianerin prallte in Tirol beim Rodeln gegen Baum

Eine 26-jährige Kolumbianerin ist Montagvormittag beim Rodeln im Skigebiet Christlum in Achenkirch in Tirol (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Die junge Frau fuhr auf einer Rodelbahn talwärts, als sie an einer Stelle, an der sich die Bahn mit einer Skipiste kreuzte, versehentlich auf die Piste abbog. Dabei kam sie etwas später über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Baum.

Die Kolumbianerin landete daraufhin rund 15 Meter unterhalb des Pistenrandes im Wald, berichtete die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.