Zimmerbrand in Graz: Mehrere Menschen über Stiege gerettet

Wenige Stunden nach dem Brand in der Rösselmühle gab es den nächsten schwierigen Einsatz für die Grazer Berufsfeuerwehr: Gegen 7.00 Uhr informierte ein Augenzeuge die Einsatzkräfte, dass in einem Mehrparteienhaus in der St. Peter Hauptstraße ein Zimmerbrand wüte.

Fünf Bewohner wurden von der Feuerwehr über die Stiege unter schwerem Atemschutz gerettet. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt ermittelt.