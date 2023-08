Steiermark: Vom Kampf gegen Flut- und Flurschäden

Liebe ist ein großes Wort für einen derart kleinen Ort. Die Grundwehrdiener haben an diesem bewölkten Vormittag weniger Sinn für Ortsnamen und ihre Assoziationen. Sie konzentrieren sich mehr auf ihre durchaus heikle Mission.

An der dicht befahrenen Bundesstraße 66, die von Bad Gleichenberg in Richtung Feldbach führt, ist Gefahr in Verzug. Deshalb wurde das Bundesheer angefordert, und das schon zum zweiten Mal.

Beim Starkregen in der Vorwoche waren beim Bad Gleichenberger Ortsteil Liebe Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Die wurden von den Soldaten innerhalb weniger Stunden beseitigt. Doch jetzt drohen der feuchte Waldboden und mit ihm weitere Bäume abzurutschen.