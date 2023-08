Hochwasser in der Steiermark: Warum sich auch Kinder vor der Sulm fürchten

Bei solchen und anderen Sorgen ist sein Team für die Krisenintervention da, sagt Klaus Steinwendter, Bezirksrettungskommandant beim Roten Kreuz in Leibnitz. Auf das Team wartet viel Arbeit: Zum Beispiel das persönliche Schicksal von Menschen, die sich noch in der Vorwoche freuten, dass die Handwerker in ihren Wohnungen die letzten Handgriffe getätigt hatten. Und heute ist nicht alles, aber doch sehr viel kaputt.

Jannick hat in jungen Jahren bereits zwei Hochwasser-Ereignisse in Heimschuh erlebt. Er spricht von Klimawandel. Macht sich so seine Sorgen – mitten in den Sommerferien.

Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. Rotkeuz-Mann Steinwendter erzählt von Nachbarn, die Zimmer für Evakuierte angeboten haben, und vom Zusammenwachsen der Blaulichtorganisationen im Kampf gegen einen übermächtigen Feind.