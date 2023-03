Steiermark: Staatsanwaltschaft stellte Auslieferungsantrag für FPÖ-Chef Kunasek

Die Staatsanwaltschaft äußert sich so zu den Vorwürfen: Kunasek habe "zu den malversiven Handlungen der bisherigen Beschuldigten beigetragen", heißt es in der Mitteilung. Er sei somit als "Beitragstäter in seiner Funktion als Landesparteiobmann der Freiheitlichen Partei Steiermark in Kenntnis der Tathandlungen" gewesen und habe "diese bewusst nicht unterbunden".

Worum es geht

Hinter der rechtlichen Auslegung steht ein Finanzkrimi, der nach den Grazer Kommunalwahlen 2019 aufflog. Es geht um mutmaßlich veruntreute Klubfördermittel, die nach einer Selbstanzeige eines Grazer FPÖ-Mitglieds bekannt worden. Das brachte den bisherigen Obmann der Stadtpartei, Mario Eustacchio, und den Klubchef, Armin Sippel, zu Fall, beide traten zurück - und sie stehen wie mehrere weitere Beschuldigte auf der Liste jener, gegen die seither ermittelt wird.