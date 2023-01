Polizei will gegen steirischen FPÖ-Landesparteichef ermitteln

Sieben Beschuldigte führt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bereits in der Causa Finanzskandal FPÖ Graz: Dabei geht es um mutmaßlich veruntreute Klubgelder, Steuermittel also, die von hochrangigen Funktionären abgezweigt worden sein sollen – in Form zusätzlicher Gagen etwa.

Auf der Liste der Justiz stehen unter anderem Mario Eustacchio, bis Herbst 2021 Vizebürgermeister von Graz sowie Armin Sippel, ehemals FPÖ-Klubobmann im Gemeinderat. Laut ihrer kurzzeitigen Nachfolger in den Ämtern geht es in der Finanzaffäre um eine Schadenssumme von insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Immunität als Abgeordneter

Doch nun hat die Polizei einen weiteren Blauen im Visier, wenn auch auf einem Nebenschauplatz: FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek – er war in der schwarz-blauen Bundesregierung unter Kanzler Sebastian Kurz einst von Jänner 2018 bis Mai 2019 Verteidigungsminister – soll bei einer Zeugenaussage zum Fall Beweismittel nicht vorgelegt haben – so etwas wäre strafbar. Um gegen Kunasek ermitteln zu dürfen, wurde die Polizei bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt vorstellig und ersuchte um einen Auslieferungsantrag, berichtet die Kleine Zeitung. Denn Kunasek sitzt im Landtag Steiermark und ist somit als Abgeordneter immun.

Tina Frimmel-Hesse von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte, dass ein entsprechender Wunsch der Polizei eingetroffen sei. "Noch ist kein Auslieferungsantrag von uns gestellt worden, wir prüfen den Fall."