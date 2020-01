Steiermark: Polizist "Vinzenz" auf Dachboden gefunden

Er ist wieder da, wohlbehalten und unversehrt, sieht man einmal von der fehlenden Halterung an seinen Füßen ab: "Vinzenz", der im November gemopste Blechpolizist, wurde Anfang dieser Woche von Beamten entdeckt und aus seinem Dasein auf einem dunklen Dachboden gerettet.



Die 1,80 Meter große Polizistenattrappe versah bisher Dienst an der Hauptstraße in Lassnitzhöhe, Bezirk Graz-Umgebung. Doch am 3. November war "Vinzen" einfach weg. Da immer wieder einmal solche Blechbeamten entführt werden, ging die steirische Polizei auch diesmal von so einem Fall aus und gab eine launig formulierte Fahndung heraus: "Opferbeschreibung - rund 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, steht in aufrechter Haltung. Der Kollege trägt den Vornamen "Vinzenz"', hieß es im Presseaufruf vom 3. November.