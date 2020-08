Steiermark: Murenabgang lies Radachse von Zug entgleisen

Straßensperren

Gegen 22.30 Uhr waren es auch in St. Lambrecht zu mehreren Murenabgängen sowie Hangrutschungen gekommen, weshalb die St. Lambrechter Straße (L502) für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt wurde. Wegen eines drohenden weiteren Murenabganges wurden auch die Bewohner eines Einfamilienhauses evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr St. Lambrecht sowie die Straßenmeisterei Murau standen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Auch in Neumarkt in der Steiermark und Mühlen hat laut der Landespolizeidirektion Steiermark zu zahlreichen Murenabgängen und Hangrutschungen gegeben. Gesperrt wurden die Frießacher Straße (B317) in St. Marein bei Neumarkt für den gesamten Fahrzeugverkehr. Die Murtal Straße (B96) war kurzzeitig nur einspurig befahrbar. Die Straßenmeisterei Scheifling sowie die Freiwilligen Feuerwehren Neumarkt, Mühlen, Perchau, Mariahof und Zeutschach standen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Bäche traten über die Ufer, Keller wurden ausgepumpt.