Steiermark: Masernfälle im Bezirk Weiz gemeldet

Bei der an Masern erkrankten Person handelt es sich um ein Kind, wie Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck gegenüber der APA sagte. Mittlerweile gibt es zwei bekannte Fälle - das Geschwisterkind hat sich auch angesteckt. Bei der Gaststätte handelt es sich um den Weinstadl Olarizi in Entschendorf in der Gemeinde St. Margarethen an der Raab. "Wir müssen davon ausgehen, dass das Kind während der mehreren Stunden mit anderen Personen in Kontakt gekommen ist, daher unser Aufruf", sagte der Bezirkshauptmann. Dem Land Steiermark zufolge dürfte der Fall des ersten Weizer Kindes mit dem Grazer Masern-Cluster zusammenhängen, wie es gegenüber der APA hieß. Die kleine Oststeirerin geht in der Landeshauptstadt zur Schule.

Laut der Website der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) waren in Österreich im Jahr 2023 mit Stand Dienstag (10.00 Uhr) insgesamt 66 bestätigte Fälle von Masern durch das elektronische Meldesystem (EMS) gemeldet. Mit dem Geschwisterkind sind es 67. Dominierend ist derzeit das Ausbruchsgeschehen mit Ursprung in der Steiermark. Mit assoziierten Folgefällen sei laut AGES weiterhin zu rechnen. Näheres ist unter https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/masern abrufbar.