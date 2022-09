Ein dramatischer Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Weiz endete Samstagnacht zwar mit hohem Sachschaden, aber zum Gl√ľck ohne Verletzte. Ein 48-J√§hriger, der stark in der Beweglichkeit eingeschr√§nkt ist, konnte sich im letzten Moment nur robbend aus seiner Wohnung, in der die K√ľche in Vollbrand stand, retten. Ihn und f√ľnf weitere zum Teil schwer gehbehinderte Bewohner der anderen Wohnungen musste die Feuerwehr dann ins sichere Freie retten.