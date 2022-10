Steiermark: Erfolgreiche Suchaktion nach 84-Jährigem

Am Dienstag gegen 18 Uhr verständigte ein Angehöriger eines 84-Jährigen die Polizei, nachdem dieser von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt war. Daraufhin wurde sofort eine Suchaktion eingeleitet, bei der 69 Einsatzkräfte (Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei), 19 Suchhunde sowie eine Wärmebilddrohne eingesetzt wurden. Die Suche verlief zunächst negativ.

Am Mittwoch wurde die Suchaktion in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen. Der Vermisste konnte gegen 9 Uhr stark unterkühlt aufgefunden werden. Nach der Erstversorgung wurde der 84-Jährige in das LKH Wagna eingeliefert und dort stationär aufgenommen.