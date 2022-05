Stauchaos befürchtet: Streit um Baustelle auf A10 in Salzburg

Eine laufende Baustelle auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg sorgt aktuell für Unstimmigkeiten zwischen Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und der Asfinag. Der Politiker beklagte am Mittwoch, die Autobahngesellschaft wolle sich nicht an ihre Zusage halten, die Baustelle über den Sommer rückzubauen. Dies sei wichtig, um die Anrainergemeinden bei Staus nicht zusätzlich mit Ausweichverkehr zu belasten. Er sprach wörtlich von einer „desaströsen Baustellen-Koordination“.

Derzeit werden auf der A10 die Brücken zwischen dem Helbersberg- und dem Zetzenbergtunnel bei Werfen (Pongau) saniert. Dazu müssen alle vier Fahrstreifen - zwei in jede Richtung - auf einer Richtungsfahrbahn Platz finden.