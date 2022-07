Stau-Höhepunkt am Wochenende: Aus Bayern rollt was an

Aufgrund der Nähe von Bayern und Baden-Württemberg zu Österreich werden die Automassen von dort Richtung Süden schon am Vormittag hierzulande aufschlagen. In die Gegenrichtung kommen die Rückkehrer – etwa aus Italien oder Kroatien – dann voraussichtlich zu Samstagmittag auf Österreichs Straßen an. Auch am Sonntag dürfte noch einiges auf den Hauptreiserouten los sein. Wer diese am Wochenende meiden kann, sollte das tunlichst machen.

In Tirol und Salzburg wird die Exekutive alles dafür tun, die Autoreisenden auf den Hauptachsen zu halten. Um das Ausweichen von Stau-Flüchtlingen über Ortsgebiete zu unterbinden, sind in beiden Bundesländern von der Politik 76 Durchfahrtssperren für den Sommer erlassen worden, die Abfahrverboten von Autobahnen und Bundesstraßen gleichkommen.

„Wichtig für uns ist, die Informationen über die Abfahrts- und Durchgangssperren an die richtige Adresse zu bringen“, so Thomas Hofbauer aus dem Büro des Salzburger Verkehrslandesrates Büro Stefan Schnöll.

ÖAMTC und der deutsche Partnerclub ADAC haben deshalb versucht, die Informationen in Bayern zu streuen. Gerade die Salzburger Tauernautobahn (A 10) ist heuer besonders stauanfällig, da zwischen Hallein und dem Zetzenbergtunnel auf über 30 Kilometern Baustellen die Fahrbahn verengen.