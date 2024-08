Starker Ausbau, schwache Netze: Der Spagat bei den Solarstromzielen

21 GWp bis 2030

Bis 2030 soll in Österreich der gesamte Strom ganzjährige bilanziell aus erneuerbaren Quellen stammen. Dafür muss die Photovoltaik-Leistung auf 21 Gigawattpeak (GWp) geschraubt werden, derzeit sind erst 30 Prozent der erforderlichen Leistung installiert.

Aber mit den wieder gesunkenen Strompreisen und zudem entsprechend nach unten gerasselten Einspeistarifen hat die Investition in eine Solaranlage an Attraktivität verloren. „Die Goldgräberstimmung ist vorbei“, erklärte Tirols Energie-Landesrat Josef Geisler (ÖVP) zuletzt nüchtern. Und riet der Bevölkerung, „dass sie mehr auf Eigenversorgung gehen und nicht zu viel ausbauen sollte“. Wer mehr Strom produziert, als er benötigt, dem empfahl Geisler die Investition in einen Speicher, die inzwischen in Tirol auch gefördert werden.