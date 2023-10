Starke Regenfälle: PKW auf Brennerautobahn von Mure erfasst

Die Fahrbahn Richtung Süden konnte nach ersten Aufräumarbeiten wieder freigegeben werden. Die Fahrbahn Richtung Norden bleibt vorerst gesperrt. Die Aufräumungsarbeiten seien derzeit noch im Gange, hieß es von der Landespolizeidirektion Tirol gegen sechs Uhr früh.

Demnach wurden umgehend örtliche Umleitungsmaßnahmen eingerichtet und der Lkw-Verkehr in Fahrtrichtung Norden in Italien angehalten. Der Pkw-Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird örtlich über die B 182 (Brennerbundesstraße) umgeleitet.

