Stadt Innsbruck versinkt endgültig im Budgetchaos

Die wöchentlichen Pressekonferenzen der amtsführenden Mitglieder des Innsbrucker Stadtsenats – einst Koalitionäre – muten mitunter wie Therapiesitzungen an. Am Mittwoch war es wieder einmal so weit, dass widersprüchliche Auffassungen vor Journalisten ausgetauscht wurden.

Auslöser waren die Nachwehen des städtischen Finanzausschusses tags zuvor, in dem ein überarbeitetes Doppelbudget vorbeschlossen werden sollte, über das der Gemeinderat kommende Woche abstimmen muss. Dazu kam es aber nicht.