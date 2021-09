SPÖ will Wohn-Notstand für Innsbruck ausrufen

„Das ist nicht so meine Weltanschauung“, sagt VP-Klubobmann Christoph Appler, will sich die Sache aber zunächst im Detail anschauen. So hält es auch die FPÖ, der blaue Vize-Bürgermeister Markus Lassenberger stellt aber bereits klar: „Alles was mit Enteignung zu tun hat, ist nicht das, was wir uns vorstellen.“

FI-Klubobmann Lukas Krackl ortet gar „unrealistische kommunistische Phantasien“. Und er gibt zu bedenken, dass nicht „jeder Bürger auf den Vormerklisten auch akut von Wohnungslosigkeit bedroht ist.“