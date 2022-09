Salzburg: Stadt hilft im Pflegeheim-Skandal

War das Land zu lange untätig?

Schellhorn wird mit Vorwürfen konfrontiert, zu lange untätig gewesen zu sein. Er beruft sich auf das Salzburger Pflegegesetz, welches das Vorgehen bei Mängeln genau vorschreibe. Die Schließung komme vorerst auch jetzt nicht. Sollte sie doch nicht zu vermeiden sein, laufen im Moment im Hintergrund Vorbereitungen.

Weil der Personalstand aktuell immer noch am Limit sei, muss der Träger Senecura die Bewohnerzahl um weitere 13 auf 50 reduzieren. Nur so sei die notwendige Betreuungsqualität abgesichert, heißt es. Doch die Übersiedelung stellt alle Beteiligten auch vor große Herausforderungen. Einige der Bewohner haben Erwachsenenvertreter, was die Abläufe noch einmal komplizierter macht.

Jetzt ist Zusammenarbeit aller Träger gefragt

Die Stadt betreibt die fünf Seniorenheime Taxham, Liefering, Itzling, Nonntal, Hellbrunn selbst, in drei weitere Einrichtungen hat sie ein Zuweisungsrecht. Knapp hundert Betten stehen aufgrund des Personalmangels in der Pflege leer, wie Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) berichtet. Ohne Hilfe weiterer Träger ist das Dilemma um den zusätzlichen Bedarf nicht zu lösen. „Je besser die Bewohner eingebunden sind und sie den Wechsel auch akzeptieren, umso besser funktioniert der Umzug“, so Patrick Pfeifenberger, Leiter der Sozialabteilung in der Stadt.

Das Büro von Landesvize Schellhorn ließ am Montag wissen, dass Gespräche mit weiteren Anbietern stadtnaher Pflegeeinrichtungen laufen. Ein Treffen sei für Donnerstag geplant. Parallel bemühe sich auch Senecura um Alternativen.