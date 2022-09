Skandal um Salzburger Pflegeheim setzt Landesvize Schellhorn zu

Forderung nach Konsequenzen von allen Seiten

Die SPÖ – in der Stadt mit Anja Hagenauer für Soziales und damit die Pflegeheime zuständig – ruft laut nach Konsequenzen: „Ich fordere seit Jahren eine Reform der Heimaufsicht“, so Hagenauer. Außerdem fehle in Salzburg ein Mindestpersonalschlüssel. Die Versorgung müsse lediglich gewährleistet sein – ein dehnbarer Begriff, der gerade in Zeiten instabiler Rahmenbedingungen nicht überstrapaziert werden dürfe.

Hagenauer nennt ein Beispiel: „Die Heimaufsicht kontrolliert zwar die Dokumentationen, aber nicht ob es tatsächlich so gemacht wird.“ In einem städtischen Heim sei einmal vergessen worden, Körperpflege bei einer Bewohnerin zu dokumentieren, die aber sehr wohl passiert sei. Auch bei Gericht wurde das schließlich so gewertet.

Die ersten Bewohner sind schon übersiedelt

Neun Bewohner aus dem betroffenen Pflegeheim wurden bereits in städtischen Häusern übernommen. Die Übersiedelung sei schwierig gewesen – Hagenauer wirft dem Träger mangelnde Transparenz vor. Fünf Weitere wollen umziehen. So sei verhindert worden, dass die Menschen ein neues Zuhause bei Senecura in der Steiermark bekommen.

Sollte das Land sich doch noch zu einer Schließung des Heimes entscheiden, bietet Hagenauer ihre Hilfe an. Richtig sei die Entscheidung der Stadt gewesen, das kleine Heim Bolaring wegen der Personalengpässe vorbeugend zu schließen.

Rücktrittsaufforderungen wurden aus mehreren politischen Lagern an Schellhorn gerichtet. Er selbst sieht aber keinen Anlass dafür. Stattdessen will er jetzt aktiv auf die Volksanwaltschaft zugehen. Ein Termin für nächste Woche in Wien ist vereinbart.