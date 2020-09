Staatsverweigerer: "Sie wollten Selbstjustiz üben"

Doch die Angeklagten scheinen an diesem Tag nicht mehr sie selbst zu sein. Gab es 2018 noch Proteste gegen jeden Satz der Richter, sind die meisten heute kooperativ.

Die "Präsidentin", damals noch die Lauteste in dem Verfahren, schweigt, sitzt auf ihrem Platz und steht sogar auf, als die Geschworenen vereidigt werden - das gab es 2018 nicht. "Geläutert durch das Haftübel", kommentiert der Ankläger. U. sitzt seit der Festnahme 2017 in U-Haft und wurde mittlerweile auch in eine Anstalt eingewiesen.

Coronavirus geleugnet

Nur ihr "Vize" und der Angeklagte Nummer 14, ein Deutscher, fallen immer wieder in die alten Rollen zurück. "Der Staatsanwalt hat meine Person in Beschlag genommen. Es gibt sie also nicht mehr", behauptet der Angeklagte. Dem "Vizechef" des Staatenbundes missfällt die Maskenpflicht im Gericht. "Es gibt keine Bestätigung für dieses Coronavirus."

Der neue Prozess ist vorerst für 19 Tage in den kommenden vier Wochen angesetzt.