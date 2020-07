Staatsverweigerer: Putsch-Prozess, zweiter Akt

Bevor er in exakt sechs Wochen wieder als Nummer Zwei neben seiner „Präsidentin“ auf der Anklagebank sitzt, hat der Pensionist am Dienstag einen Soloauftritt vor Gericht: Der „Vizepräsident“ der größten Staatsverweigerer-Partie des Landes, des „Staatenbunds Österreich“, soll während der U-Haft versucht haben, seine Freilassung zu erpressen. Und den Gefängnis-Ausbruch seiner Chefin freilich auch, und zwar mittels Geiselnahme von Justizwachebeamten.

Von Mithäftlingen verpfiffen

Daraus wurde nichts. Die beide Mithäftlinge, die der Mann dazu angestiftet haben soll, verpfiffen ihn, nachdem er sie aufgefordert haben soll, ihre Buttermesser zu schärfen. Deshalb steht der Mann am Dienstag vor Gericht, angeklagt ist diesmal Anstiftung zur erpresserischen Entführung: Dafür setzte es 12 Jahre Haft plus Einweisung in eine Anstalt (nicht rechtskräftig).

„Er stellt sich immer als Rächer der Entrechteten und als Heilsbringer dar“, merkt jedoch der Staatsanwalt über den Angeklagten an. „Aber tatsächlich wollen die Staatsverweigerer Selbstjustiz üben.“