"Staatenbund"-Präsidentin neuerlich verurteilt und danach erneut festgenommen

Von wirren Staatenbund-Vorstellungen war beim Prozess kaum etwas zu hören. "Ich anerkenne eure Gesetze", blitzte einmal durch. Auf die Frage der Richterin, welche sie meine, sagte die 44-Jährige: "Die der Republik Österreich, sonst komme ich ja nie raus." Von ihrer eigenen Krankheit war sie vorerst noch nicht ganz überzeugt, eine sogenannte Psychoedukation, bei der sie noch genau über ihre Krankheit aufgeklärt wird, hat allerdings auch noch nicht stattgefunden.

Einweisung nachgesehen

Die Schöffen und die Richterin kamen zu dem Schluss, dass die Frau den Widerstand gegen die Staatsgewalt in der Untersuchungshaft begangen hatte, doch war sie nicht zurechnungsfähig. Deshalb wurde sie zu einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt. Diese wurde ihr allerdings bedingt nachgesehen, wenn sie sich an Auflagen hält. Sie muss sich in ärztliche Behandlung begeben, die ihr verschriebenen Medikamente nehmen, monatlich zum Arzt und die Psychoedukation durchlaufen. Zudem muss sie dem Gericht vorlegen, dass sie die Auflagen erfüllt.

Die Richterin begründete die sofortige Enthaftung: "Der Behandlungserfolg war zwar großteils gegen ihren Willen, aber es gab einen Erfolg. Der ist sehr labil." Daher wurden die Auflagen gegeben. "Es ist einen Versuch wert. Wenn es nicht klappt, sehen wir das spätestens im Herbst", meinte die Richterin. Dann nämlich muss sich die 44-Jährige neuerlich wegen Hochverrats und staatsfeindlicher Verbindung verantworten. Die Oststeirerin nahm ihr Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.