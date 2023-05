St. Wolfgang kämpft gegen Hotel-Projekt und für freien Seezugang

In Österreich regelt das Wasserrechtsgesetz zwar die Benutzung öffentlicher Gewässer - und sieht eine unbeschränkte Nutzungsfreiheit vor - doch regelt das Gesetz nicht den Zugang zu diesen Gewässern. Und so kommt es, dass freie Seezugänge immer seltener werden. Am Wörthersee etwa gehören 82 Prozent des Ufers Privaten, am Ossiacher See und am Attersee sind es 76 Prozent.

Hintergrund

Seit dem Jahr 2005 ist eine Bebauung des Areals im Gespräch: Die Bacherlwiese wurde vom Gemeinderat umgewidmet, damit sie touristisch genutzt werden kann. Im Jahr 2006 wurden dann die Genehmigungen für die Flächenwidmungs- und Bebauungspläne für das Projekt „Erlebnisbad Appesbach mit Hotel“ erteilt. Fünf Stockwerke hoch sollte das Hotel werden, 300 Betten bergen, zusätzlich einen Park und einen Seminarbereich bieten. Doch aus dem Vorhaben wurde nichts, das Projekt kam nicht zustande.