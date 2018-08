Frei-Bad: Die letzten Gratis-Seezugänge in Österreich

Verheißungsvoll liegt er da, paradiesisch beinahe – der Attersee. Die Wellen glitzern in der Sonne. Die Autodächer allerdings auch. Der Parkautomat spuckt das Ticket aus. Vier Euro wird das Abstellen am Ende des Tages gekostet haben, auch wenn der Badeplatz gratis ist.

Freien Zutritt zu Seen forderte Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) vor einer Woche – er will das in der Landesverfassung verankert wissen. Frei heißt allerdings nicht kostenfrei. Wer nichts konsumieren will – außer das Wasser –, der wird auch an den zugänglichen Plätzen an den Seen oft zur Kasse gebeten. Erholungsplätze ohne Konsumzwang sind äußerst rar (siehe Grafik).

„So frei ist der Seezugang nämlich nicht“, sagt Susanne Filla aus Neusiedl am See (Burgenland). Sie und ihre Mutter Elisabeth sind Gäste im Strandbad. „Wenn ich schwimmen will, muss ich fast überall bezahlen, selbst im eigenen Ort“, erklärt sie. Sie gehe daher mittlerweile meist nach Jois, wo kein Eintritt verlangt wird. Das ist der einzige Ort am See, wo das so funktioniert.

An bestehenden Einrichtungen an den Seen und Widmungen für Projekte will Niessl übrigens nicht rütteln. Der Kärntner Tourismusexperte Manfred Kohl wählt da einen anderen Zugang. Er setzt sich vor allem am Wörthersee für mehr freien Seezugang ein. Für ganz Österreich wünscht er sich, dass natürliche Seezugänge geschaffen werden. Und zwar dort, wo Seegrundstücke der öffentlichen Hand gehören oder sich defizitäre Strandbäder befinden. So muss nicht auf privates Eigentum zugegriffen werden. „Es soll vor allem um die Lebensqualität der Einheimischen gehen, dem Tourismus würde das nicht schaden“, sagt der Experte.