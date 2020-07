St.-Wolfgang-Cluster: Zwei neue Fälle hinzugekommen

Die Zahl der Infizierten im Zusammenhang mit dem oö. Tourismusort St. Wolfgang ist am Donnerstag um zwei weitere gestiegen, der Cluster zählt somit 70 Personen. Das teilte das Land Oberösterreich am Nachmittag mit. Die Mitarbeiter aller betroffenen Hotels sollen am Montag und Dienstag erneut getestet werden.

Insgesamt gab es in Oberösterreich von Mittwoch auf Donnerstag 32 Neuinfektionen, aktuell sind 446 Personen erkrankt. Die Zahl der auf Reiserückkehrer zurückzuführende Infizierten stieg um sieben auf 153, davon sind 105 Reisende und 48 Folgefälle.

Soldaten negativ getestet

Wie berichtet hatte sich auch ein Berufssoldat der Schwarzenbergkaserne (Flachgau, Salzburg) in St. Wolfgang mit Corona infiziert. Im Zuge dessen wurden 14 weitere Kontaktpersonen der Kaserne getestet. Hier konnte heute Entwarnung gegeben werden: Alle 14 Tests fielen negativ aus.