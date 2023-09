St. Pölten: Familie aus brennendem Haus gerettet

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Montag eine vierköpfige Familie aus einem brennenden Wohnhaus in Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 2.00 Uhr alarmiert. Die Bewohner waren nach Feuerwehrangaben aufgrund der Flammen und der extremen Rauchentwicklung im Obergeschoß eingeschlossen. Mithilfe einer Leiter wurden die Eltern und die beiden Kleinkinder gerettet.

Die Familie wurde laut Polizei zur Kontrolle ins Spital gebracht.

➤ Mehr lesen: Bewohner bei Brand in Haus im Bezirk Korneuburg verletzt