Waidhofen/Ybbs: Großalarm um Brand in einem Altstadthaus

Der Dachstuhlbrand in einem Haus in der dicht verbauten Altstadt von Waidhofen an der Ybbs sorgte Donnerstagabend für einen Großalarm bei den Feuerwehren der Stadt und für viel Aufregung unter den Stadtbewohnern. In einem Gebäude vis a vis des Rathauses am Oberen Stadtplatz schlugen lichterloh die Flammen aus dem Dach. In der geschichtsträchtigen Stadt spielen zwei fatale Stadtbrände im 16. Jahrhundert eine schicksalhafte Rolle.