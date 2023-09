Brand in Sägewerk: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Montag wurden gegen 17 Uhr Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz wegen einem Brand in einem Sägewerk in Wieselburg alarmiert. Neben zwei Rettungsfahrzeugen war die Feuerwehr mit rund 100 Feuerwehrleuten im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Einsatz mit Atemschutzmasken durchgeführt werden.

Bei dem Brand wurden laut einem Sprecher der Feuerwehr zwei Personen verletzt. Sie wurden vor Ort versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Zu einem größeren Schaden soll es bei dem Vorfall nicht gekommen sein.