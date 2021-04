Spuren im Schnee: Einbrecher machte es Polizei leicht

Ein Einbrecher in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) hat es der Polizei in der Nacht auf Donnerstag leicht gemacht: Die Ermittler mussten nur seinen Fußspuren im Schnee folgen. Nach zweieinhalb Kilometern klickten die Handschellen für den Mann, der 1,28 Promille intus hatte. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.