Schwerer Busunfall mit verletzten Kindern im Innviertel

Zu einem schweren Busunfall kam es Mittwochfrüh in Hochburg im Innviertel: Ein Linienbus, der 15 Schulkinder in die Ausbildungsstätten bringen sollte, kam - vermutlich durch die schneeglatte Fahrbahn - von der Straße ab und stürzte seitlich in den Graben. Sechs der Kinder sowie der Busfahrer wurden dabei leicht verletzt.

"Gegen 6.49 wurden wir alarmiert. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch, dass sich die 15 Kinder im Bus befinden", schildert Feuerwehrkommandant Martin Wilske den Einsatz. Als die Freiwillige Feuerwehr kurz darauf am Einsatzort ankam, war dem aber nicht mehr so.

Alle 15 waren über den Notausstieg am Dach - lag der Bus doch auf der normalen Einstiegstür - selbstständig herausgeklettert. Ersthelfer unterstützen sie dabei.