Nicht gutgetan hat einem nordischen Skigast der Alkohol, den er am Abend nach dem Pistenvergnügen in einer Bar zu sich nahm. In der Nacht auf Donnerstag verursachte der betrunkene 39-jährger Skiurlauber aus Norwegen in Saalbach auf dem Weg von einer Apres Ski Bar zu seinem Hotel massiven Sachschaden.

Haupteingang eingetreten

Bei seinem Hotel angekommen trat er gleich die Glasschiebetür des Haupteinganges ein. Darauffolgend, berichtete die Polizei, kletterte der Mann auf das Vordach eines benachbarten Apartmenthauses und gelangte von dort aus über ein Badezimmerfenster in ein unbewohntes Apartment. Dabei beschädigte er das Fenster, ein Waschbecken, eine gläserne Duschwand sowie einen Heizkörper.

In der Küche des Apartments ramponierte er einen Geschirrspüler und weitere Einrichtungsgegenstände, bevor er einschlief.

Polizeieinsatz

Zeugen und Anrainer verständigten die Polizei. Und die Beamten fanden den Mann auch in dem Apartment, in das er eingedrungen war, und brachten in auf die Polizieiinspektion. Bei der Einvernahme zeigte sich der Norweger geständig und reumütig. Er gab an, in seinem alkoholisierten Zustand lediglich eine Nächtigungsmöglichkeit gesucht zu haben. Für den angerichteten Schaden leistete er Wiedergutmachung.