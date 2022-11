Spritpreise bremsen Autofahrer: Weniger Fahrten auf Autobahnen

Ein einziger Bus mit 80 Insassen ersetzt bei durchschnittlichem Besetzungsgrad 70 Pkw und reduziert damit deutlich sowohl den CO2-Ausstoß als auch den Platzverbrauch. Stehend ergeben 70 Pkw eine rund 400 Meter lange Autoschlange, fahrend benötigen sie natürlich noch mehr Platz.“

Mobilitätsmanagement ausbauen

Laut VCÖ ist zudem das Potenzial des betrieblichen Mobilitätsmanagement stärker zu nutzen. Einige Unternehmen, wie beispielsweise Blum in Vorarlberg, Infineon in Kärnten, Boehringer-Ingelheim in Wien, Berger-Logistik in Tirol oder Püspök im Burgenland haben mit Maßnahmen wie Öffi-Jobticket, Jobrad und Bewusstseinsaktionen erreicht, dass mehr Beschäftigte mit Bahn, Bus oder Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit kommen.

Angesichts der sich verschärfenden Klimakrise fordert der VCÖ ein verpflichtendes Mobilitätsmanagement für alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten.