SPÖ in der Krise: In den Bundesländern bröckeln die roten Mauern

In nicht einmal zwei Jahren musste sich die Sozialdemokratie in sechs Bundesländern neu an der Parteispitze aufstellen:

Parteiobmann ohne Mandat

In der Steiermark steht Max Lercher derzeit noch vor den Toren des Landtages, im übertragenen Sinn: Der Erbe Anton Langs als Landesparteiobmann hat kein Mandat. Er steht so weit hinten auf Landes- bzw. Regionalwahlkreisliste, dass Dutzende verzichten müssen, damit der 38-jährige Neo-Parteichef in jenes Gremium einziehen kann, in dem er als Oppositionführer auftreten will.

Und das ist gleich Problem Nummer 2 für die steirischen Roten, die bei den Wahlen am 24. November ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfuhren: Die einstige Landeshauptmannpartei (2005 bis 2015) muss in Opposition, da sich in der Steiermark FPÖ und ÖVP finden (werden). Erstmals seit fast 80 Jahren verliert die SPÖ damit ihren Platz in der Landesregierung.