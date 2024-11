Nach Lindners Abgang: SPÖ in Schockstarre und ohne Nachfolger

Der Geschäftsführer der SPÖ OÖ hatte Montagmittag die Aufgabe, die Ergebnisse aus den Parteigremien nach dem überraschenden Rücktritt von Michael Lindner am Wochenende zu verkünden. Neue Informationen dabei: null.

In einer emotionalen Rede hatte Parteichef Lindner am Samstag verkündet, seine politischen Ämter zurückzulegen. Seit Jänner denke er über diesen Schritt nach, nun sei die Entscheidung gefallen. Der Grund ist ein sehr persönlicher: Er wolle mehr Zeit für seine Familie haben, mehr am Leben seiner beiden Söhne teilhaben.