Nach Jagd-Affäre: Dornauer verschwindet von der Fassade der SPÖ-Zentrale

Auf Bezirkskonferenzen der Tiroler SPÖ liegt selten der mediale Fokus. Aber wenn sich heute die roten Funktionäre aus dem Bezirk Innsbruck-Land - dem größten Tirols - ab 19.30 Uhr in Innsbruck versammeln, wird das anders sein.

Denn dort wird es auch zu einer Aussprache mit dem Bezirksobmann kommen: Und der heißt Georg Dornauer. Für ihn ist dieses Amt nach seinem angekündigten Rückzug als Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter per 18. Dezember die letzte verbliebene Machtbastion in der Partei.

Wenn sich die Genossen heute in der Landesparteizentrale treffen, werden sie am Eingang nicht mehr von dem großen Konterfei des bisherigen roten Frontmanns begrüßt, das dort schaufenstergroß affichiert war. Es wurde am Dienstag entfernt. Und zwar weil das Bild zuletzt immer wieder beschmiert wurde, heißt es aus der Partei.