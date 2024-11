Dornauer bleibt der SPÖ erhalten: Beharrt auf Sitz in Landtag und Bundespartei

Eine Woche nachdem Georg Dornauer am vergangenen Mittwoch seinen Abgang als SPÖ-Landesobmann von Tirol und Landeshauptmann-Stellvertreter angekündigt hat, trat er am Dienstag wieder erstmals gemeinsam mit ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle auf.

Mit ihm präsentierte der Sport-Landesrat eine Förderung für kostenlose Schulskitage. Noch bis 18. Dezember will er seine Regierungsgeschäfte ausüben und sie dann, wie auch die Partei, an ÖGB-Vorsitzenden Philip Wohlgemuth übergeben.

Doch nun wird langsam klar, was der 41-Jährige gemeint hat, als er angekündigte, nur "zur Seite" treten und sich auf sein Landtagsmandat zurückzuziehen zu wollen. Bereits in seinem ersten Statement nach Publikwerden eines Jagdausflugs mit René Benko hatte er gemeint:

Wie er im KURIER-Gespräch auf Nachfrage festhalt, will er "bis zur nächsten Wahl oder bis zum nächsten Bundesparteitag dieses Mandat ausüben und mich im sozialdemokratischsten Sinne engagieren". Den Platz im Bundesparteipräsidium hingegen werde er für Wohlgemuth freimachen .

"Auf den verbliebenen gewählten Positionen" werde er sich weiterhin "sehr engagiert" und "konstruktiv einbringen." Gewählt wurde Dornauer unter anderem ziemlich genau vor einem Jahr auf einem Parteitag in Graz in den SPÖ-Bundesparteivorstand .

"Ich habe mich von zwei für mein politisches Leben zentralen Positionen zurückgezogen", sagt er - den Landesparteivorsitzenden und den ersten Landeshauptmann-Stellvertreter. "Ich glaube, das ist Strafe genug , wenn man es so will." Deshalb "sitze ich jetzt dort, wo mich 10.000 Wählerinnen und Wähler haben wollten - nämlich im Tiroler Landtag."

Also Georg Dornauer bleibt im Landtag? "Sehr gerne." Von einem Pakt mit seinen Genossen, wonach er nur vorübergehend im Landtag bleiben wird, will er nichts wissen. Das sei in den Beratungen kein Thema gewesen. "Paktiert wären für mich Verträge, die unterzeichnet wären. Im konkreten Fall hätte man einen Mandatsverzicht unterzeichnen müssen."

Wohlgemuth baute auf "Handschlagqualität"

SPÖ-Klubobfrau Elisabeht Fleischanderl hat dazu eine andere Wahrnehmung: "Ich gehe davon aus, dass das Vereinbarte hält." Wohlgemuth hatte sich im KURIER-Interview ebenfalls überzeugt davon gezeigt, dass Dornauer nur auf Zeit Mandatar bleibt und gemeint: „Ich habe ihn mit Handschlagqualität kennengelernt.“

Landeshauptmann Mattle wollte sich indes in die Frage des Verbleibs Dornauers im Tiroler Landtag als Abgeordneter nicht einmischen, wie er am Rande des Pressetermins mit seinem Noch-Stellvertreter erklärte:. „Wann und wie lange er in den Landtag einzieht, ist seine Entscheidung und die der SPÖ.“