SPÖ Salzburg nimmt mit Frauenumfrage im Wahlkampf nun Fahrt auf

Was beschäftigt die Frauen in Salzburg? Was sind ihre größten Sorgen? Das wollte die SPÖ in einer aktuellen Umfrage mit 500 Teilnehmerinnen im Vorfeld der Landtagswahl in einem Jahr wissen. Die Zahlen sind alarmierend: „Dabei war zum Zeitpunkt der Umfrage im Februar die Teuerung noch gar kein großes Thema“, sagt Andrea Brandner, SPÖ-Klubvorsitzende in der Stadt, nachdenklich. Hauptsorge sei die Kinderbetreuung. „Das beschäftigt Frauen aus allen Altersgruppen, denn, wenn die Mutter keinen Platz bekommt, muss oft die Oma einspringen“, so Stadträtin Anja Hagenauer.