Wie man aus Kärnten hört, soll die Initiative zu diesem Treffen von Hans Peter Doskozil ausgegangen sein. Dieser soll dazu mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) telefoniert haben. Die Terminfindung war dann relativ rasch abgeschlossen und so trafen sich Rendi-Wagner und Doskozil heute um 9 Uhr in Wolfsberg. Peter Kaiser saß mit am Tisch.

Es wurde darüber gesprochen, dass man sich in Zukunft nicht mehr öffentlich bekämpfen werde. Wenn es Kritik gibt, soll das intern ausgeredet werden. Es war das erste Gespräch, weitere werden folgen. Hans Peter Doskozil fuhr dann sofort zurück, Pamela Rendi-Wagner startete ihre Sommertour.

Der erste Programmpunkt war dabei eine Schifffahrt mit Peter Kaiser, bei der das Gespräch mit Doskozil natürlich auch ein Thema war. Rendi-Wagner bedankte sich bei Peter Kaiser für seine Vermittlerrolle: "Danke, Peter für diesen ersten Schritt. Wir haben uns darauf verstanden, einen internen Diskussionsprozess zu starten." In Zukunft will man sich öfters mit allen Landesvorsitzenden der SPÖ treffen.

Die SPÖ-Chefin merkte gegenüber Journalisten auch an, dass sie Bundesparteivorsitzende bleiben werde: "Das können Sie aus meinen Worten schließen." Sie bleibt jetzt zwei Tage in Kärnten. Wann ein Tourstopp am Neusiedler See im Burgenland geplant ist, konnte sie noch nicht sagen.