SPÖ-Ortschef tritt nach Parteistreit um geplante Chalets zurück

„Ich habe mich aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen entschlossen, als Bürgermeister zurückzutreten“, so Günther Pagitsch in einem schriftlichen Abschied. Die Arbeit für die Gemeindebürger von Ramingstein im Salzburger Lungau sehe für ihn anders aus. Er spricht auch dezidiert an, dass die ÖVP mit Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer Unwahrheiten über ihn verbreitet hätte.