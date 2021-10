Kittenberger baut millionenschweres Chalet-Resort

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Donnerstag erfolgte der offizielle Spatenstich für ein rund sieben Millionen schweres Tourismusprojekt in Schiltern in der Gemeinde Langenlois (Bezirk Krems-Land). Reinhard Kittenberger, Chef der gleichnamigen Erlebnisgärten, realisiert dort ein Chalet-Resort. Ab Herbst 2022 kann man gleich neben dem Ausflugsziel, am Rücken des Schilterner Laaberges, urlauben.

Auf 30.000 Quadratmetern werden 20 Appartements gebaut, in deren Mitte ein 3.200 Quadratmeter großer Naturbadeteich. Jedes der „Chalets“ hat dazu Zugang – mittels Privatzugang – und einen 300 Quadratmeter großen Privatgarten. Jeder davon soll unterschiedlich sein. So wird der eine Gast etwa im „Garten der Liebe“ wohnen, der andere im naturnahen „Waldviertel Garten“ im Holzbadefass dümpeln.