SPÖ-Chef vor Neuwahl in Vösendorf auf Anklagebank

Gratzer wird von der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt vorgeworfen, in seiner Position als Geschäftsführer seiner Elektrofirma eine Kundin geprellt zu haben.

Bevor es aber soweit ist, muss sich einer der prominenten politischen Vertreter am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten: Im Prozess gegen Vösendorfs SPÖ-Vorsitzenden Wolfgang Gratzer geht es um den Verdacht des Betrugs.

Am 5. Mai wird nach den Politskandalen und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Vösendorf (Bezirk Mödling) ein neuer Gemeinderat gewählt.

Geld herausgelockt ?

Wenige Tage bevor die Firma in Insolvenz schlitterte, soll er eine Kundin durch „Vorspiegelung seiner Leistungswilligkeit und Leistungsfähigkeit“ 1.000 Euro herausgelockt haben. Die vereinbarten Arbeiten sind dann nicht erfolgt.

Der Prozess ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Um wesentlich höhere Summen geht es in einer weiteren Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Darin wird dem SPÖ-Chef vorgeworfen, mit seinem Unternehmen über Jahre hinweg überhöhte Rechnungen an die Gemeinde gestellt zu haben.

5 Millionen Euro in zehn Jahren

Von insgesamt fünf Millionen Euro sei eine Million auf zu hohe Abrechnungen zurückzuführen, heißt es in der anonymen Anzeige. Möglich sei dies gewesen, weil unter SPÖ-Bürgermeistern keine Ausschreibungen stattgefunden hätten, so der Vorwurf. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch.