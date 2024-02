Neue Betrugsvorwürfe: Vösendorfs Ortspolitik kommt nicht zur Ruhe

Jetzt sieht er sich mit neuen Anschuldigungen konfrontiert. 2.264 Euro waren von der Gemeinde an den Heurigenbetrieb seiner Ehefrau überwiesen worden. Laut Rechnung aus dem Dezember 2022 für die Weihnachtsfeier der Immobiliengesellschaft der Gemeinde – diese besteht allerdings nur aus einem Geschäftsführer .

Am 5. Mai wird in Vösendorf (Bezirk Mödling) ein neuer Gemeinderat gewählt. Nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) aufgenommen hatte, legte die Volkspartei geschlossen ihre Mandate im Gemeinderat zurück, um den Weg frei für Neuwahlen zu machen.

Auch dass im Jahr 2022 insgesamt mehr als 9.000 Euro von der Gemeinde an den Heurigen seiner Ehefrau überwiesen wurden, sieht er nicht als Problem: „Seit ich Bürgermeister bin, leben alle Wirte im Ort. Nicht – wie vorher – nur die Kulturhalle der Gemeinde. Andere Betriebe bekommen deutlich mehr als 9.000 Euro pro Jahr.“

„Wir haben da mehrere Weihnachtsfeiern zusammengefasst“, weist Koza den erneuten Betrugsverdacht zurück. Die Rechnung sei gemeinsam mit einem Steuerberater erstellt, von einem Wirtschaftsprüfer im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft und vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet worden. „Mehr geht wirklich nicht“, so Koza.

Um wesentlich höhere Summen geht es nun allerdings in einer weiteren Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Darin wird Vösendorfs SPÖ-Vorsitzendem Wolfgang Gratzer vorgeworfen, mit seinem Unternehmen über Jahre hinweg überhöhte Rechnungen an die Gemeinde gestellt zu haben.

Keine Ausschreibung?

Fünf Millionen Euro flossen insgesamt in zehn Jahren an die Elektrotechnik-Firma Gratzers, rund eine Million davon sei jedoch auf zu hohe Abrechnungen zurückzuführen, heißt es in der anonymen Anzeige. Ermöglicht worden sei dies, weil unter SPÖ-Bürgermeistern keine Ausschreibungen stattgefunden hätten.