Spital zu verkaufen – samt Landeplatz für Helikopter

Knapp 4.000 Quadratmeter Nutzfläche, Mehrbett- und Einzelzimmer, Behandlungsräume, zwei Aufzüge, Parkplätze natürlich – und ein Hubschrauberlandeplatz „zentral in der weitläufigen Parkanlage mit schön angelegten Wegen und großem Pavillon“. Dieses Areal ist zu haben, so ein Angebot gibt es nicht alle Tage auf Immobilienplattformen: Das ehemalige Landeskrankenhaus Eisenerz in der Obersteiermark steht seit Kurzem zum Verkauf.

Bett bis Büro

Der Preis ist mit rund 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Auch das noch vorhandene Inventar vom Spitalsbett über die Röntgenausstattung bis zur Büroeinrichtung ist zu haben, kostet aber extra. Dafür gibt es dann aber ein beinahe funktionstüchtiges Spital, denn bis 2018 war das Krankenhaus in Betrieb. Danach hat die Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) das Objekt verkauft, 2019 wurde in dem dreistöckigen und voll unterkellerten Gebäude ein sogenannter Simulationscampus (SIM Campus) eingerichtet: Dort sollten nicht nur medizinische Handlungsabläufe in realer Umgebung geübt werden, sondern auch Krisen- oder Katastrophenfälle. Zuletzt wurde auf dem SIM Campus eine Geiselnahme samt Rettungsaktion nachgestellt.