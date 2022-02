Simulationstraining wappnet St. Pöltner Studierende für Praxis

Künftig geht Roszipal, der an der FH St. Pölten studiert hat, mit seiner Alma Mater eine Forschungsbeziehung ein. Die beiden Einrichtungen wollen sich nationalen und internationalen Forschungsprojekten mit dem Schwerpunkt auf simulationsbasierter Lehre im Gesundheitsbereich widmen.

Das erste gemeinsame Projekt steht bereits fest: Forschende und Praxis-Experten gehen der Frage nach, welche Möglichkeiten und Limitationen virtual-reality-basierte Unterrichtskonzepte im Gesundheits- und Sicherheitssektor haben.

Üben ohne ethische Problme

„Studierende können so in einem sicheren, risikofreien, aber vor allem fordernden Lernumfeld essenzielle praktische und theoretische Fähigkeiten erlernen und trainieren“, sind für Petra Ganaus, „Gesundheits- und Krankenpflege Plus“-Studiengangsleiterin an der FH St. Pölten, die Vorteile der simulationsbasierten Lehre jetzt schon klar. In simulierter Umgebung könne nämlich auch realitätsnahe trainiert werden, ohne dabei auf ethische Probleme in der Patientenversorgung zu stoßen, heißt es.

Deshalb fließe diese Technik an der FH St. Pölten als didaktisches Konzept bereits in die Lehre ein, wie der stellvertretende Studiengangsleiter Manuel Schwanda erklärt. Die neue Kooperation mit dem SIM Campus Eisenerz stärke diesen modernen Ansatz auch in Zukunft weiterhin.