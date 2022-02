Ordensfrau kämpft gegen Ölpest

Schwester Karina, die dem Franziskanerinnen-Orden der Schulschwestern, mit Standorten in Amstetten und Zwettl angehört, hat sich in Peru schon bei vielen Sozial- und Umweltprojekten engagiert. Im Einsatz gegen die Ölpest unterstützt sie kirchliche Umweltaktivisten aus der Pfarre Cristo Misionero del Padre in Chorrillos in Lima. Diese befürchten, dass die Schäden durch das Unglück nie mehr ganz beseitigt werden können, das Öl hat sich tief im Sandstrand abgesetzt.