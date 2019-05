Spionageverdacht: Pensionierter Bundesheer Oberst M. weiter in U-Haft

In der Spionage-Affäre rund um den pensionierten Bundesheer-Oberst Martin M. lichten sich die Nebel auch sechs Monate nach seiner Verhaftung nicht. Im März 2019 wurde die U-Haft über den mehr als 70-Jährigen nochmals verlängert. Die Begründung für die Haft heißt in diesem Verschlussakt nach wie vor: Tatbegehungsgefahr. „Er sitzt noch immer und wir haben neue Ermittlungsergebnisse und ich hoffe, dass die Ermittlungen in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen sind“, sagt sein Verteidiger Michael Hofer im Gespräch mit dem KURIER. „Es schaut danach aus.“ Die Kopien aus dem Ermittlungsakt sind dem Anwalt aber noch nicht übermittelt worden.

„Er wartet nun den Abschluss der Ermittlungen ab, und wird sich dann äußern. Er kann zu allem etwas sagen“, sagt Hofer. „Er sagt, er hat niemals und zu keiner Zeit ein Staatsgeheimnis verraten. Das schließt er aus.“