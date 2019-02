Spielplatz Alpen: Bikes am Berg, Hütten zum Schütten

An Winterwochenenden gleichen die Waldhänge der Innsbrucker Nordkette einer Begegnungszone. Da treffen Spaziergänger auf den verschneiten Wegen des Naherholungsgebiets auf Rodler und Schneeschuhwanderer. Die müssen sich den Platz mitunter mit Tourengehern im Anstieg oder auf Abfahrt teilen oder inzwischen auch im Winter damit rechnen, dass ihnen ein Biker entgegenkommt – auf einem schneetauglichen Fatbike .

Es sind aber längst nicht mehr nur Einheimische, die den Winter auch abseits von Pisten genießen. Der Tourismus muss sich an neue Wünsche der Urlauber anpassen. „Früher sind die Leute dogmatisch jeden Tag Skifahren gegangen. Aber das Urlaubsverhalten ist nicht mehr so leistungsorientiert“, sagt Hubert Siller, Tourismusforscher am Management Center Innsbruck (MCI).